Video: Politie achtervolgt gevaarlijke spookrijder op A37

HOOGEVEEN - Een spookrijder zorgde gisteravond voor gevaarlijke situaties op de A37 van Emmen naar Hoogeveen.

De politie zette de achtervolging in en kon de automobilist stoppen bij de afslag Hoogeveen-Oost. Er gebeurden geen ongelukken, maar weggebruikers die de spookrijder tegenkwamen zullen ongetwijfeld ontzettend geschrokken zijn. Zoals de persoon die onderstaande video maakte.De politie heeft een bloedproef afgenomen bij de spookrijder, om te kijken of hij onder invloed was van drank of drugs. Zijn rijbewijs is ingenomen.