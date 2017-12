Deel dit artikel:











Elma de Vries vervangt Marrit Leenstra op 3.000 meter Elma de Vries marathonschaatser en langebaanschaatser (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Elma de Vries (34) uit Meppel neemt morgen op de 3.000 meter bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Thialf in Heerenveen de plaats in van Mariit Leenstra die zich terug heeft getrokken.

Geschreven door Karin Mulder

De Vries werd tijdens de NK afstanden zesde en wist zich daarmee net niet rechtstreeks te plaatsen voor het OKT, maar was daarmee wel eerste reserve. Haar broertje Bob de Vries plaatste zich vandaag op de 5.000 meter al voor de Olympische Spelen van Pyeonchang. Hij versloeg verrassend Sven Kramer.



Elma de Vries reed in 2010 al de Olympische Spelen van Vancouver. Toen werd ze elfde op de 5.000 meter.