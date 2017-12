Deel dit artikel:











Suelmann over historisch jaar: Op dat moment vlieg je Ronald Suelmann scoorde afgelopen jaar in Europa 47 keer (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Het jaar 2017 zal de geschiedenisboeken van Hurry-Up nog lang kleuren. Als allereerste club uit Nederland drong de Zwartemeerse formatie door tot de halve finale van de Europese Challenge Cup. Aanvoerder Ronald Suelmann blikt terug op het unieke kalenderjaar.

Geschreven door Stijn Steenhuis

“Ik heb hier natuurlijk veel seizoenen gespeeld”, vertelt Ronald Suelmann. Als 15-jarige debuteerde de Zwartemeerder in het eerste team van Hurry-Up. Hij herinnert zich nog enkele hoogtepunten door de jaren heen. “De keren dat je kampioen bent geworden van de eerste divisie. Dat je voor het eerst promoveert naar de eredivisie. Maar dat je Europees een keer zover mag komen en in één jaar drie halve finales speelt, dat is wel heel bijzonder.”



Kamikazeactie

Na het Turkse Göztepe wachtte MSK Povaszka Bystrica uit Slowakije. In Emmen maakte Hurry-Up een achterstand van elf doelpunten goed. “Het was een beetje een kamikazeactie”, geeft Suelmann toe. "Toen was net onze Bosnische cirkelloper (Balas, red.) erbij. Dus we konden met twee cirkellopers spelen en iedere keer de keeper wisselen. Als je ziet dat het bij de rust al zes of zeven verschil is, dan heb je er geloof in dat we ze pakken.”



De 27-jarige rechteropbouwer had met dertien goals een groot aandeel in de 32-19 stuntzege. “Dat gevoel is super”, glimlacht Suelmann. "Je hebt vaak in de wedstrijd dat je voelt of je erin zit of niet. In het begin verwacht je er niet teveel van. Gedurende de wedstrijd zie je dat je heel dichtbij komt. Op dat moment vlieg je.”



47 doelpunten

Via HKM Sala strandde de formatie van Martin Vlijm in de halve finale tegen latere winnaar Sporting Clube de Portugal. Suelmann eindigde met 47 doelpunten in de top drie van de topschutterslijst van de Challenge Cup. "Als je doorkrijgt dat je zo’n lijst binnengaat, waar je voorheen nooit aan had gedacht, dan ga je wel eens nadenken wat er mogelijk zou zijn geweest als je volledig prof was geweest”, geeft de Zwartmeerder toe.



Ondanks Suelmann’s Europese bagage denkt het krachtmens niet na over een transfer. "Ik heb wel eens getwijfeld in het verleden”, bekent hij. "Dan krijg je een aanbieding hier, een aanbieding daar. Op een gegeven moment ben je zo vergroeid met de club. Heel veel mensen in Zwartemeer komen naar de hal omdat er een Zwartemeerse jongen in de ploeg speelt."