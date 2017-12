Vliegveld Eelde is hardste stijger

EELDE - Groningen Airport Eelde had in het afgelopen kwartaal samen met Maastricht Aachen de sterkste passagiersgroei van alle Nederlandse luchthavens.

Het vliegveld vervoerde in het afgelopen kwartaal 32.4 procent meer reizigers dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij Maastricht Aachen ligt dat percentage nog iets hoger.Op alle Nederlandse luchthavens is sprake van een stijging. Het gaat om een gemiddelde stijging van 6,8 procent.Eerder deze maand meldde Groningen Airport Eelde al een recordjaar achter de rug te hebben . Het vliegveld denkt dit jaar uit te komen 223.000 passagiers.