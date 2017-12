Deel dit artikel:











Minder treinen tussen Assen en Groningen [update] Reizigers lopen vanochtend vertraging op (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Mensen die vanmorgen met de trein reizen tussen station Assen en Groningen moeten rekening houden met vertraging.

Door een seinstoring rijden er een stuk minder treinen op het traject.



De NS meldde eerder dat de problemen rond 10.15 uur zouden zijn verholpen. Maar dat is niet het geval, wanneer de verstoring nu wel is opgelost, is onduidelijk.