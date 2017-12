Stelling: Ik woon al in mijn droomhuis

ASSEN - Een nieuw huis vinden in Drenthe is niet gemakkelijk. Maar weinig huizen voldoen aan alle wensen.

Drenten die een huis willen kopen, zijn gemiddeld zo'n 14 maanden bezig. Voor een huurhuis ben je zo'n twee tot drie jaar actief op de huizenmarkt, blijkt uit een enquête van RTV Drenthe Ben jij blij met je huidige woning? Of heb je na een lange zoektocht maar genoegen genomen met een huis dat eigenlijk niet aan al je eisen voldoet?