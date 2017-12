Coevorden moet onderzoek doen naar mogelijke geluidsoverlast N34

DEN HAAG - De gemeente Coevorden krijgt van de Raad van State 13 weken de tijd om extra geluidsonderzoek te doen bij de woningen en tuinen van twee Dalenaren die vlak bij de N34 wonen.

De gemeente moet onderzoeken of de geplande verdubbeling van de N34 gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat rondom de woningen. De gemeente had eerder alleen naar de geluidoverlast op de gevels van de woningen gekeken.Maar de Raad vindt dat ook de gevolgen van de wegverdubbeling voor het woon- en leefklimaat in de tuinen, het tuinhuisje en de hondenfokkerij van een van de Dalenaren moet worden onderzocht. Als uit dat onderzoek blijkt dat er toch te veel verkeersherrie komt, krijgen de Dalenaren mogelijk toch nog hun zin.De Dalenaren waren naar de Raad van State gestapt omdat ze twee geluidschermen willen als de N34 verdubbeld wordt. De provincie Drenthe en gemeente Coevorden vonden dat niet nodig.