Deel dit artikel:











Dieren op Landgoed Valkenstijn hebben geen last van vuurwerkgeknal Vuurwerk is niet toegestaan (foto: Leonie van Baarssen)

ASSEN - Van hevig geknal en veel vuurwerkafval tot een oase van rust. Landgoed Valkenstijn in Assen-Oost is dit jaar uitgeroepen tot een vuurwerkvrije zone en volgens de initiatiefnemers is het een succes.

In het landgoed zitten onder meer een dierenweide en een hondenspeeltuin. Veel dieren schrikken van het geknal van vuurwerk en worden onrustig. En dat moest veranderen, vindt Leonie van Baarsen.



Vuurwerkvrij

"Vorig jaar was de hondenspeeltuin voor het eerst open. Toen hebben we via social media aandacht gevraagd voor de vuurwerkoverlast. Maar dat had weinig zin. Daarom hebben we dit jaar besloten een vuurwerkvrije zone in te voeren", vertelt Van Baarssen. "Er wordt niet officieel gehandhaafd door de politie, maar meer namens de bewoners."



Van Baarssen vervolgt: "Toen de bordjes in bestelling waren, begonnen ze vuurwerk te verkopen. Het was één grote plastic zooi. Maar nu hangen de bordjes er en is het een stuk minder geworden."



Leonies man, Werner, vult aan: "Bij het ophangen van de bordjes fietste er iemand voorbij. Die zei: 'Wat een goed initiatief!' We hebben eerder deze maand wel overlast gehad hier. Er is veel jeugd die in Valkenstijn vuurwerk afsteekt. Maar de bordjes doen hun werk nu goed."



Mijn Buurt Assen

De bordjes zijn gefinancierd door Mijn Buurt Assen. Dat is een initiatief van de gemeente, waar bewoners kunnen aankloppen als ze een goed idee hebben om hun leefomgeving te verbeteren.