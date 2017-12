Deel dit artikel:











Brand verwoest auto in Hoogeveen De geparkeerde auto is door brand verwoest (foto: Persbureau Meter) De geparkeerde auto is door brand verwoest (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. De wagen stond geparkeerd aan de Meteorenlaan.





Hoogeveen was De politie is bezig met sporenonderzoek om de oorzaak van de brand te achterhalen. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om van verdachte omstandigheden te spreken, omdat het vuur ook kan zijn ontstaan door bijvoorbeeld kortsluiting.Hoogeveen was een tijd lang in de ban van verdachte autobranden . Maar de laatste tijd lijkt het rustiger te zijn in de stad.