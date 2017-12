Deel dit artikel:











Modderige opbouw Old & Neifeest Dwingeloo Modderpoel bij opbouw in Dwingeloo (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

DWINGELOO - Voorbereidingen treffen voor oud en nieuwfeesten gaat niet overal even soepel. In Hoogeveen was de tent binnen een paar uur opgezet, maar in Dwingeloo kost het de organisatie veel meer tijd om alles voor elkaar te krijgen: ze ploeteren in de modder.

Geschreven door Tiffany Frasa

"Het is echt niks met die modder", zegt organisator Roelof Kruithof. "We moesten van de gemeente hier naartoe, maar het is één groot drama." Kruithof was liever op de oude locatie gebleven. "Dat was ons eerst ook toegezegd, maar het college heeft anders besloten, dus dan heb je het maar te volgen."



Bomen en economie

Burgemeester Jager van Westerveld laat weten dat het feest verplaatst is, omdat de bomen op de Brink in Dwingeloo er hinder van ondervinden en er ook klachten over geluidsoverlast waren. "De bomen fungeren in een natuurlijk- en economisch aspect", vertelt Jager. "We hebben het er ook wel over gehad, maar de verhuizing van het feest zou eigenlijk gebeuren wanneer het evenemententerrein klaar zou zijn." Het terrein wordt in de toekomst voorzien van een betere ondergrond. Wel kan er gebruik van gemaakt worden, "omdat de tweede laag van de grond bikkelhard is", vertelt Jager.



De burgemeester heeft in het overleg met de organisatie van het Old & Neifeest ook aangegeven een deel van de meerkosten voor zijn rekening te nemen. "We hebben nu ook de rijplaten neergelegd, zodat de mensen niet door de blubber hoeven te lopen."



Wat is er verder te doen?

In Hoogeveen staat er met oud en nieuw een feesttent op De Markt, en in Dwingeloo wordt het Old & Nei feest voor de 24ste keer georganiseerd. Andere gemeenten in onze provincie laten de horeca open, en die trekken weer hun eigen plan.



In Emmen geeft café de Zwetser het grootste feest. In het café is plaats voor zo'n 1.000 mensen. "We zijn bijna uitverkocht", vertelt Polly Nrecaj van De Zwetser. "Er zijn nog zo'n 50 tot 75 kaarten over. Vorig jaar waren we ook uitverkocht." Nrecaj geeft aan dat de populariteit mede komt doordat het publiek wekelijks in het pand te vinden is "en dan zijn ze er met oud en nieuw natuurlijk ook."



De Gemeente Meppel zegt dat de horecagelegenheden wel gewoon open gaan, al dan niet met een besloten karakter. Deze jaarwisseling past in een lange traditie van Meppel, laat een woordvoerder van de gemeente weten.



In Coevorden wordt een groot feest georganiseerd. Deze vindt plaats in de Trainingfactory aan de Monierweg.



Gemeente Midden-Drenthe heeft verschillende evenementen, waaronder een autocross en carbidschieten. Het grote feest in Midden-Drenthe wordt gegeven, is het Oud en Nieuwfeest in Smilde.