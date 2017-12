Oliebollenbakkers, gooi je frituurvet niet door de wc!

Deel dit artikel:











Wat doe jij met het overgebleven oliebollenvet? (foto: pixabay.com)

ASSEN - Ga je de komende dagen oliebollen bakken? Waterschappen roepen alle thuisbakkers op het oude frituurvet niet in de gootsteen te gooien of door het toilet te spoelen.

Je zou denken dat iedereen dat inmiddels wel weet, maar toch gebeurt het nog. "De waarschuwingen helpen wel, maar we hebben nog altijd notoire boosdoeners", vertelt Roelof Hovingh van waterschap Drents Overijsselse Delta.



Aankoeken

"Het vet koekt aan bij de leidingen en ook aan de pompen die het water van de ene plek naar de andere plek moeten brengen."



Maar dat zijn niet de enige problemen, weet Hovingh. "Het gaat niet alleen om het aankoeken, maar het raakt ook om het zuiveringsproces. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld verfresten, medicijnen of chemicaliën. Als wij als waterschappen daardoor weer extra werk moeten verrichten bij het zuiveren van het water, gaat de consument dat weer merken de watertarieven."



Biodiesel

Maar waar moet je dan wel heen met je oude frituurvet of olie? Hovingh: "Het is heel simpel. Je doet de olie terug in de fles of in een oud melk- of yoghurtpak. Dan kun je het in de grijze container gooien. Maar het is nog beter om het naar een inzamelplek te brengen. Bij de meeste supermarkten heb je nu gele containers staan, waar je het in kwijt kunt. Het vet wordt dan gerecycled en vervolgens wordt er biodiesel van gemaakt."