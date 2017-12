Trombonist Arjan Linker uit Nieuw-Amsterdam met eigen compositie op tv

NIEUW-AMSTERDAM - Hij is 17 jaar, speelt trombone en componeert al jaren muziekstukken. Arjan Linker uit Nieuw-Amsterdam. Op Nieuwjaarsdag wordt een van zijn composities uitgevoerd op televisie.

Het gaat om het stuk ''. Het wordt opgevoerd door het Nederlands Blazers Ensemble (NBE). Arjan Linker speelt zelf ook mee. Hij speelt samen met de trombonist van het NBE een duet. "Het is een hele eer", zegt Linker. "Ik had niet gedacht dat het een keer zou mogen."Met 'won Linker de finale van de jaarlijkse compositiewedstrijd van het Nederlands Blazers Ensemble. Hij is superblij. "Elk jaar organiseren ze een wedstrijd. De grote prijs is dat drie componisten mogen meespelen met het nieuwjaarsconcert. Ik heb vier keer eerder meegedaan, en nu is het dan gelukt", aldus een trotse Linker."Het idee van mijn stuk is dat de aarde ronddraait", zegt Linker. "Daardoor komen we steeds in het licht van de zon en in de schaduw. Dingen zien er heel anders uit als ze in het donker zijn of worden beschenen door de zon. En daarom kun je niet goed oordelen over iets als je het voor de eerste keer ziet."Arjan Linker wil van de muziek zijn beroep maken. "Ik ga volgend jaar trombone studeren aan het conservatorium in Amsterdam en later wil ik compositie studeren in Den Haag."Het nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble is op Nieuwjaarsdag om 19.00 uur te zien op NPO2.