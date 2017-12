Deel dit artikel:











Mestinstallatie in Drouwenerveen moet worden stilgelegd (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

DEN HAAG/DROUWENERVEEN - Bewoners van het Zuideind in Drouwenerveen eisen terecht stillegging van een mestscheidingsinstallatie in hun straat, zo heeft de Raad van State bepaald.

De gemeente Borger-Odoorn wil ook af van de mestinstallatie maar dacht niet te kunnen optreden tegen de mestverwerker. Dat had volgens de gemeente te maken met een fout in de zogeheten Beheersverordening. De Raad van State oordeelt nu dat de Beheersverordening niet geldig is, waardoor de gemeente toch mag optreden.



Eerder stilgelegd

Enkele maanden geleden heeft de gemeente de installatie toch stilgelegd vanwege ernstige klachten uit de buurt over stank en vrachtverkeer. De eigenaar van mestinstallatie heeft daarover een rechtszaak aangespannen bij de rechtbank Noord-Nederland.



Dwangsom

De mestscheidingsinstallatie werd in februari 2015 gebouwd. Borger-Odoorn schrok van de klachten en legde in december 2015 een dwangsom op, maar die werd later weer ingetrokken. Buurtbewoners stapten hierover in oktober naar de Raad van State waar ze nu dus gelijk kregen. Volgens omwonenden heeft de gemeente in 2015 zitten slapen.