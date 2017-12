Deel dit artikel:











Henk Kuipers en zoon op dezelfde dag voor de rechter Henk Kuipers werd op 12 december gearresteerd (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

LEEUWARDEN - Vandaag verschijnt zowel No Surrender-leider Henk Kuipers als zijn zoon voor de raadkamer van de rechtbank. De zaak dient in Leeuwarden. Vandaag wordt besloten of het voorarrest van de verdachten verlengd wordt.





Op 7 november werd



Negentig dagen

Het voorarrest van de zoon van Kuipers werd eerder al eens verlengd met dertig dagen. Zijn vader, Henk Kuipers, zit nu 14 dagen vast. Het OM wil dat hij nog negentig dagen wordt vastgehouden.



De leider van de motorclub zat in de afgelopen periode in beperking. Dat betekent dat hij geen contact mocht hebben met de buitenwereld. Alleen contact met zijn advocaat Roy van der Wal is toegestaan.



