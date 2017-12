'Werkdruk op eerstehulpposten Drenthe neemt toe door zorg ouderen'

ASSEN - De werkdruk op eerstehulpposten is hoog voor artsen en verpleegsters. Treant Zorggroep en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen namen eerder al maatregelen om de hoge werkdruk onder personeel op eerstehulpposten te beperken.

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat medewerkers van eerstehulpposten vaak uitgeput zijn door de huidige werkdruk, meldt dagblad Trouw "De werkdruk neemt toe, omdat deze regio veel oudere mensen telt en die komen eerder - terecht of niet - op de spoedeisende hulp binnen", aldus woordvoerder Bart Jochems van de Treant Zorggroep. Vooral in de weekenden is een piek te zien in de ziekenhuizen.Uit het onderzoek blijkt ook dat personeel steeds vaker te maken krijgt met agressie onder patiënten. Zowel Treant als het Wilhelmina Ziekenhuis traint het personeel om hiermee om te gaan.Daarnaast hebben beide zorginstellingen hun eigen methodes om te proberen de werkdruk van medewerkers te verlagen. "Als een oudere ervaren collega verdwijnt, zorgen we ervoor dat de overdracht naar een minder ervaren collega goed gebeurt", aldus Treant-woordvoerder Jochems.De zorgorganisatie vindt het belangrijk dat artsen onderling met elkaar blijven praten. Het leidinggevende personeel houdt in de gaten dat de werkdruk niet te hoog wordt.In het ziekenhuis in Assen wordt op drukke momenten extra personeel ingezet.De onderzoekers kwamen er ook achter dat artsen en verpleegkundigen geneigd zijn op een cynische manier over het personeel te praten, ook wel ‘depersonalisatie’ genoemd. Woordvoerders van de ziekenhuizen herkennen dit beeld niet.Er deden in totaal 19 ziekenhuizen mee in het onderzoek van de universiteit in Leiden. Er zijn geen Drentse ziekenhuizen meegenomen in het onderzoek.