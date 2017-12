Deel dit artikel:











Demonstratie kniepertjes bakken in het Ottens Hoes De kniepertjes van Herman Venema (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

ORVELTE - Het is een eeuwenoude Drentse traditie: kniepertjes bakken rond de jaarwisseling. Hermien Venema uit Assen geeft een bakdemonstratie in het Ottens Hoes in Orvelte.

Geschreven door Dylan de Lange

Een plat kniepertje betekent dat het afgelopen jaar zich volledig heeft ontvouwen. Een rolletje staat voor het onbekende nieuwe jaar. Maar volgens Hermien heeft iedereen weer een ander verhaal bij de vorm van de Drentse wafeltjes.



Familietraditie

Van kinds af aan bakt ze al kniepertjes. Haar opa en oma deden het al. "Het is echt een familietraditie die van generatie op generatie gaat. Vandaag helpt mijn kleindochter Maylynn mee", vertelt Venema.



In het Ottens Hoes in Orvelte geven ze een demonstratie kniepertjes bakken. Maar zoveel kunst is er niet aan. "Het is altijd even gokken wanneer hij klaar is. Als hij nog niet bruin is doe je het ijzer weer even dicht."



Recept

Het recept van Hermien bestaat uit een pond bloem, vier ons suiker, drie eieren en vanillesuiker. "Het beslag moet niet te dun zijn, want dan breken de kniepertjes heel snel." Soms bakt ze wel vier kilo kniepertjes, maar dat is halverwege januari alweer op. "Iedereen lust ze wel."