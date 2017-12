Politie doet aanvullend onderzoek in moordzaak Hoogeveen

HOOGEVEEN - De politie heeft vandaag aanvullend onderzoek gedaan in de bovenwoning waar Marcel Hoogerbrugge dood aangetroffen is.

De 49-jarige man werd op woensdag 20 december gevonden. Hij zou met geweld om het leven zijn gebracht. Het slachtoffer lag in zijn bovenwoning aan de Dr. Philipsweg in Hoogeveen.Voor het onderzoek werden de ramen dichtgeplakt. Vermoedelijk wil de politie kijken of ze ook voor het oog onzichtbare bloedsporen kunnen vinden. Op een plaats delict zijn bloedsporen vaak onzichtbaar voor het blote oog. Bij zulk soort onderzoek wordt het middel luminol gebruikt.Luminol is een hulpmiddel dat forensische rechercheurs gebruiken om bloedsporen weer zichtbaar te maken. Het is een geelgroene chemische stof die oplicht in het donker als hij in contact komt met onder andere bloed.De politie heeft inmiddels drie tips binnengekregen na een oproep. "We zijn erg blij met de tips tot nu toe en hopen dat nog meer mensen zich melden", gaf de politie aan.