PVV'er uit Klazienaveen na succesvolle opleiding niet op lijst: Ik ben teleurgesteld

KLAZIENAVEEN - Maandenlang tufte hij van Klazienaveen naar Assen om deel te nemen aan het opleidingstraject van de PVV. Maar Henric Kortmann kwam uiteindelijk niet op de lijst van PVV'ers voor de verkiezingen van de gemeenteraad in Emmen. En daar is hij hevig teleurgesteld over.

Nee, Kortmann is er zeker niet op uit om de PVV te beschadigen. Hij weet ook dat het een doodzonde is om als PVV'er met de media te praten. Maar toch moet hij z'n frustratie delen. "Ik vind eerlijkheid in de politiek en in het bestuur het allerbelangrijkst. Dat was voor mij de reden om mee te doen aan de klasjes en te gaan voor een plaats op de lijst. Het ergste vind ik dat ik niet weet waarom ik er niet op sta. Ik heb nooit signalen gehad dat ik niet voldeed. Maar misschien vinden ze mij te oud. Ik ben 77. Maar dat wisten ze toen de cursus begon", vertelt Kortmann.De inwoner van Klazienaveen praat openlijk over de bijeenkomst voor PVV'ers in Assen. "De sfeer was in het begin best wat gespannen. Later werd het wat losser. En veel mensen waren toch wel erg voorzichtig. Het was ook gebruik dat er geen achternamen genoemd werden, alleen voornamen."Kortmann is verbaasd dat de PVV slechts zeven kandidaten op de lijst voor Emmen heeft gezet. "De club bestond uit zeker 25 personen." Over lijsttrekker Tom Kuilder zegt hij: "Ik had niet verwacht dat hij de lijsttrekker zou worden. Bij de bijeenkomsten was hij altijd erg op de achtergrond. Over de keuze voor de lijsttrekker is bij ons in de groep nooit gesproken. Ook niet toen Ilse Blom daarvoor in beeld was. Dat was van bovenaf zo bepaald.Ook daar was er geen openheid."Henric Kortmann zegt nog altijd beschikbaar te zijn om op de kieslijst te komen. Maar volgens Harry Bronts, de vice-fractievoorzitter van de PVV in de Drentse Staten, hoeft hij daar niet op te rekenen. "Ik sluit niet uit dat we nog wel een aantal kandidaten toevoegen, maar daar zal de heer Kortmann niet bij zitten. We vonden hem uiteindelijk toch minder geschikt."