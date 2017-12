Deel dit artikel:











Seinstoring tussen Assen en Groningen opgelost Er rijden minder treinen tussen Assen en Groningen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De seinstoring die tussen Assen en Groningen was, is opgelost. Door de seinstoring reden er minder Sprinters. De extra reistijd kon oplopen tot 15 minuten, maar die vertraging neemt nu rap af.

De verwachting is dat de treinen rond 18:15 uur weer volkomen volgens schema zullen rijden. Het was overigens de tweede keer vandaag dat er seinstoring was tussen de twee plaatsen.