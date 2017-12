De Drentse natuur in 2017: broedgedrag bij zeearenden en een hardnekkige bordendief

Het jaar 2017 is bijna voorbij. Daarom zetten wij het natuurnieuws van het afgelopen jaar voor je op een rij. Vandaag de maanden januari, februari en maart.

Begin januari kwam er goed nieuws uit Zuidwolde. De Natuurvereniging Zuidwolde ontdekte een aantal weinig voorkomende varensoorten in bosjes bij Wijster en Linde.Het gaat om tongvaren, de stijvenaaldvaren, de zachtenaaldvaren en de ijzervaren. De laatste is in het noorden van Nederland nog nooit gezien."Het is leuk om te zien hoe de natuur zijn plek vindt in een veranderend landschap", zei Joop Vebrug van de Natuurvereniging Zuidwolde.Lees hier meer.Begin februari kwam er bijzonder nieuws uit het Zuidlaardermeergebied. De zeeaarenden kaapten een jaar eerder een oud haviksnest en daar zijn ze driftig mee verder gegaan waardoor de kans op jongen zeer groot is.Volgens natuurbeheerder Michel Krol van het Groninger Landschap is het bijzonder. "Wij hebben in Nederland maar op een paar plekken broedparen van zeearenden. Een jaar of dertig geleden was de zeearend in heel Europa bijna helemaal uitgestorven, dus het is een unieke gebeurtenis."Lees hier meer.Natuurmonumenten wordt eind februari de nieuwe eigenaar van ruim 210 hectare natuur in het Holtingerveld. Het gaat om stukken voormalig oefenterrein van de Johannes Postkazerne.Volgens Han Duyveman van Natuurmonumenten zijn het belangrijke stukjes natuur. " Er leven bedreigde diersoorten zoals de adder, roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Nu kunnen we zorgen dat de bijzondere natuurwaarrden behouden bijven."Lees hier meer.De otter voelt zich thuis in het Fochteloërveen, maar de weg tussen Assen en Norg zorgt voor problemen. Om de otter te redden komt Natuurmonumenten eind maart in actie en willen ze een faunapassage.Voor de otter zit er weinig eten in het veengebied, waardoor ze de weg oversteken om vis te halen in bijvoorbeeld de Norgervaart. En daarbij worden de otters vaak verkeersslachtoffer.Lees hier meer.Wandelaars in de Drentsche Aa wijken van de paden af en zorgen daardoor voor problemen voor de broedende vogels.Staatsbosbeheer richtte het gebied een jaar eerder opnieuw in, maar veel mensen maken nog gebruik van de oude paden. "Langs de paden staan duidelijke borden met de regels erop", zei boswachter van het gebied Kees van Son. "Maar mensen houden zich niet aan die borden en blijven op de oude wegen lopen."Lees hier meer."Graag hebben wij contact met u over deze bebordingspaal en waarom u deze paal elke keer verwijdert." Deze boodschap stond eind maart op een bord van Staatsbosbeheer bij Anreep.De borden waren al meerdere keren weggehaald. "Dan wordt het in de buurt weer in de bosjes neergegooid. Je kan er niet heel ver mee lopen, want het is behoorlijk zwaar. Sinds wij het briefje erop geplakt hebben, is het niet weer gebeurd", zei boswachter Dick de Vries afgelopen maart.Lees hier meer.