Kamerlid Agnes Mulder stelt schriftelijke vragen over reorganisatiekosten NAM

DEN HAAG/ASSEN - Tweede Kamerlid Agnes Mulder heeft vanmiddag schriftelijke vragen gesteld over de reorganisatiekosten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Die zouden door Energie Beheer Nederland (EBN) zijn betaald. De Volkskrant publiceerde hier vandaag een verhaal over.

De EBN is verantwoordelijk voor de opsporing, winning en verkoop van aardolie en aardgas. Mulder, afkomstig uit Assen, heeft nu vragen gesteld over de reorganisatiekosten. Zo wil ze van minister Eric Wiebes van Economische zaken onder meer horen wat de afspraken tussen de NAM en EBN precies inhouden."We zullen na het reces een debat hebben over het schadeprotocol van Groningen en daar zou ik de antwoorden graag bij betrekken of bij het debat over mijnbouw", laat Mulder weten.Ook meerdere politieke partijen willen inmiddels opheldering. Zo willen ze van minister Wiebes onder meer weten waarom de kosten, zo´n vijftig miljoen euro, niet aan de Kamer zijn gemeld. De minister heeft 6 weken de tijd om te reageren.