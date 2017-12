Deel dit artikel:











Duurzaam crematorium voor Eelderwolde Het crematorium is gebouwd volgens de BREAAN-NL duurzaamheidseisen (foto: RTV Drenthe)

EELDERWOLDE - Eelderwolde heeft sinds vorige week een duurzaam crematorium. Het crematorium is naar eigen zeggen het eerste in Nederland dat aan de BREEAN-NL duurzaamheidsnormen voldoet.

Het dak van het crematorium is bekleed met zonnepanelen en ook de rest van het gebouw is volgens manager Ingrid Stevens zo duurzaam mogelijk gebouwd.



Bio-afbreekbare urnen

"Vanaf de eerste steen voldoet elk moertje, elk stukje hout aan de duurzaamheidscriteria. Daarnaast hebben we bio-afbreekbare urnen en serveren we suikerklontjes in plaats van suikerzakjes", vertelt Stevens.



Het terrein is nu nog flink modderig, maar in het voorjaar moet er een grote tuin komen waar nabestaanden de as van hun dierbaren kunnen verstrooien. Stevens: "Maar je mag de urn ook meenemen naar huis, begraven of bijzetten in een urnenzaal."



Al is het crematorium pas sinds vorige week onofficiële geopend, het is al aardig in trek. Er werden al acht crematies gehouden in Eelderwolde. De officiële opening is op 8 februari.