Deel dit artikel:











Radiopiraterij voor het goede doel in Hijken De zendpiraten van de AA Combinatie (foto:Robbert Oosting / RTV Drenthe)

HIJKEN - Het mag normaal niet, maar de komende dagen wordt er een uitzondering gemaakt. Vanaf vanmorgen negen uur zenden de zendpiraten van de AA Combinatie vier dagen lang hun programmering.

Geschreven door Robbert Oosting

"Het hele dorp stroomt een beetje uit, buitendorpen komen langs. Het is voor jong en oud en dat is eigenlijk ook het mooie van het evenement hier", vertelt Bert Jan Beugels van de AA Combinatie. Komende dagen kan iedereen langskomen bij de zendmarathon in het dorpshuis in Hijken.



Goed doel

In 2012 zijn de jongens van de AA (Anonieme Alcoholisten) begonnen met hun zendmarathon. "Er moest een nieuwe soos komen en daar waren de financiën niet voor, dus toen hebben wij op een gegeven moment een marathon georganiseerd. Dat bleek zo'n succes dat we dat eigenlijk elk jaar weer terug willen hebben", vertelt Beugels.



Deze marathon staat in het teken van een ander goed doel dan normaal. "Dit jaar draaien we om geld op te halen voor het dorpshuis", zegt Beugels. Het geld dat wordt verdiend met de verkoop van consumpties en giften, is onder andere voor het organiseren van nieuwe activiteiten.



24 uur per dag

De zendapparatuur is constant bemand tot aan zaterdagnacht, legt Beugels uit. "Vanmiddag komt er nog een ander clubje en dan heb je vanavond nog een paar strijders die gaan nog even door tot een uur of zes, zeven morgenvroeg. Iedereen helemaal naar de kloten en dat gaat mooi door", lacht hij. Zaterdagnacht om twee uur stopt de vergunning en dan stoppen de jongens de uitzending ook.



Legale piraterij

"Tegenwoordig kun je gewoon heel simpel een vergunning aanvragen", vertelt Beugels. "Dan ga je naar het Commissariaat voor de Media en dan moet je even een formulier invullen voor welk doel je draait." De papieren moeten uiteindelijk naar het Agentschap Telecom, dat de vergunning verstrekt, zodat je als zendpiraat toch legaal kunt zengen.



Als het evenement net zoals voorgaande jaren een succes blijkt, gaat de AA Combinatie ook volgend jaar weer uitzenden. ​Tot en met zaterdagnacht zijn de zendpiraten te horen.