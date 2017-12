Deel dit artikel:











Drentse vrouwen grijpen naast Olympische tickets op 3.000 meter Linda de Vries en Marije Joling zijn in Pyeongchang niet op de 3000 meter te bewonderen (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Geen Olympische startbewijzen voor Linda de Vries uit Smilde en Marije Joling uit Assen op hún afstand; de 3.000 meter.

Geschreven door Karin Mulder

De Vries reed een keurige oplopende race, maar wist de schade in de laatste twee rondes niet te beperken (34.0 en 35.5). Met 4.07.70 werd ze zevende. Joling reed een matige race en werd elfde in 4.11.91. Ver onder haar kunnen



De overwinning op de 3.000 meter ging naar Antoinette de Jong in 4.02.07, gevolgd door Ireen Wüst in 4.03.3. Ook Carlijn Achtereekte mag haar koffers pakken voor de Spelen. Zij reed met 4.03.99 de derde tijd van de dag.



Elma de Vries uit Meppel eindigde met 4.18.47 op de vijftiende plaats. Zij werd gisteren als vervangster van Marrit Leenstra opgeroepen. De Vries kwam met haar handen op de knieën over de streep met een laatste ronde van 37.3. De pas 19-jarige Sterre Jonkers uit Emmen eindigde in 4.20.59 op de zestiende en laatste plaats.