Kjeld Nuis: Teleurgesteld maar ook vol vertrouwen Kjeld Nuis reed een goede tijd, maar plaatste zich niet voor de Olympische 500 meter. (foto: LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - "Ik ben toch wel teleurgesteld. Nadat Dai Dai Ntab eruit geknald werd na de tweede valse start, dacht ik dat het misschien wel genoeg zou zijn." Kjeld Nuis reed de vijfde tijd op de 500 meter tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Thialf in Heerenveen.

Geschreven door Karin Mulder

Daarmee kwam hij zevenhonderdste tekort voor de derde plaats die recht zou kunnen geven op een Olympisch ticket.



Na een mooie opening van 9.88, finishte Nuis in 34.94. "Het is wel een persoonlijk record voor Thialf. Ik heb hier nog nooit zo snel gereden en dit is voor mij toch maar een opwarmertje. Dat klinkt misschien arrogant, maar zo is het wel. Ik neem dit mee naar de 1.000 meter en de 1.500 meter, waarop het moet gebeuren."



Podium

De overwinning op de 500 meter ging in 34.49 met overmacht naar Ronald Mulder. Kai Verbij reed met 34.81 de tweede tijd en Jan Smeekens zit met 34.87 nog even in de wachtkamer, omdat de derde plaats geen garantie is voor deelname aan de Spelen.



Jorritsma, Born en Deelstra

Gerben Jorritsma uit Diever is nog steeds op zoek naar zijn vorm Met 35.56 werd hij elfde. Joost Born uit Schipborg reed de vijftiende tijd met 35.88. De 20-jarige Hoogevener Niek Deelstra kwam net voor de streep ten val. Hij gleed na 36.01 over de finish: de zeventiende tijd van de dag.