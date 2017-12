Deel dit artikel:











Einde seizoen Marije Joling? 'Ik weet het even niet meer' Vertwijfeling bij Marije Joling na de 3.000m (foto: Team Iko)

SCHAATSEN - "Dit is misschien wel mijn laatste wedstrijd van het seizoen geweest. Op de 1.500 meter heb ik zó niks te zoeken. Het lijkt wel of ik niet meer weet hoe ik moet schaatsen." Marije Joling uit Assen stond er gisteravond na afloop van de 3.000 meter verslagen bij.

Met een tijd van 4.11.91 werd ze elfde op het kwalificatietoernooi en blijft ze ver verwijderd van de Olympische tickets. Ze is dit seizoen geen schim meer van de vrouw die meerdere medailles won op deze afstand tijdens wereldbekerwedstrijden.



"Ik heb gewoon het gevoel niet. Ik voel me verslagen. Het schaatsen gaat wel steeds beter en lichamelijk ben ik wel in orde. Maar ik moest heel hard werken voor rondjes 33, harder lukte me niet", zegt Joling vertwijfeld.



Volgens haar is het geen mentale kwestie. "Ik ben er heel open in gegaan, ik ben hier met niet al te hoge verwachtingen naartoe gekomen omdat ik niet wist waar ik stond. In de training gaat het goed. Dus dan hoop je op een verrassing. Maar hét gevoel is gewoon weg."



Naar een verklaring zoeken is lastig meteen na de race, maar Joling probeert het wel. "Ik rij in een sprintploeg met alleen jongens. Daardoor doe ik veel alleen, dat is misschien een dingetje. Omdat ik me zo niet goed met iemand kan meten, krijg ik daar weinig vertrouwen van. Maar ik weet het op dit moment gewoon even niet. "



Vandaag zal Joling in overleg met haar trainers besluiten of ze vrijdag nog van start gaat op de 1.500 meter.