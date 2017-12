25 halve finalisten Protos Weering bekend

VOETBAL - De 25 clubs die zich hebben geplaatst voor de halve finale van de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn bekend. Daarbij zitten alle favorieten, waaronder de zes finalisten van vorig jaar.

Noordscheschut, de winnaar van vorig jaar, maakte indruk door alle duels vanavond met ruime cijfers te winnen. Grote verrassingen bleven uit, al is de uitschakeling van Rolder Boys (toch regelmatig finalist tijdens vorige edities van Protos Weering) opvallend te noemen.Hieronder alle clubs die zaterdagavond in vijf poules van vijf strijden om een finaleplek. Alleen de winnaars in die halve finalepoules plaatsen zich voor de finale. Alle nummers 2 spelen in de tussenronde voor de laatste finaleplaats.1. Noordscheschut2. SVBO3. Dalen4. MSC5. De Weide6. Bergentheim7. Ruinerwold8. DZOH9. Emmen10. Hoogeveen zondag11. Nieuw Buinen12. Beilen13. Drenthina14. Zuidwolde15. Titan16. Hardenberg'8517. HZVV18. Dedemsvaart19. ZZVV20. Germanicus21. Elim22. CEC23. Sleen24. SC Erica25. Hollandscheveld