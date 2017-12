Jan Korte blijft bij Rolder Boys

VOETBAL - Het bestuur van Rolder Boys is met Jan Korte overeengekomen dat hij ook in het seizoen 2018-2019 hoofdtrainer van de zondageersteklasser zal zijn.

Korte is bezig aan zijn derde seizoen bij de club en daar wordt dus een vierde seizoen aan toegevoegd. Beide partijen zijn verheugd de goede samenwerking te kunnen voortzetten. De club is tevreden, de spelers zijn tevreden en de trainer zelf is tevreden."Jan Korte past zowel als trainer en als persoon goed bij de ambitie van Rolder Boys en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de club in de afgelopen jaren. Dat, samen met de tevredenheid over zijn functioneren en dat Korte het naar zijn zin heeft bij Rolder Boys, maakt dat ook volgend seizoen de samenwerking wordt voortgezet", aldus het persbericht.