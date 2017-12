Indeling halve finale Protos Weering bekend: winnaars 2016 en 2017 treffen elkaar

VOETBAL - De indeling van de halve finale van de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is bekend.

In vijf poules strijden vijf teams om directe plaatsing voor de grote finale, waarin alleen de poulewinnaar zich voor plaatst. Alle nummers 2 spelen in de tussenronde nog voor de zesde en laatste finaleplek.Poule A lijkt de 'poule des doods' met Emmen, Hoogeveen zondag, Nieuw Buinen, Beilen en SC Elim. In poule B zien we het sterke MSC en HZVV. Bij HZVV spelen oud MSC'ers Jos Fidom en Alex Zomer. De winnaars van de laatste twee edities treffen elkaar in poule C, namelijk SC Erica en Noordscheschut. Zuidwolde lijkt de grote favoriet in poule D, waar CEC en Zuidwolde de outsiders zijn. In poule E spelen DZOH, Germanicus, Sleen, ZZVV en De Weide.Hieronder de complete loting:EmmenHoogeveen zondagNieuw BuinenBeilenSC ElimMSCBergentheimHZVVDrenthinaHollandscheveldNoordscheschutRuinerwoldDedemsvaartTitanSC EricaCECDalenHardenberg'85SVBO zondagZuidwoldeDZOHGermanicusSleenZZVVDe Weide