Geen Drentse oliebol in de Oliebollentest

ASSEN - De resultaten van de jaarlijkse oliebollentest van het AD zijn vandaag bekend geworden. Er staat geen enkele Drentse oliebollenbakker op de ranglijst.

Er staan dit jaar 75 oliebollenbakkers en kramen op de lijst . De meeste hiervan zijn te vinden in de randstad.Wie in Drenthe woont en tóch een oliebol wil eten die bij de beste 75 van het land hoort, kan terecht bij Bakkerij Jansen en Terpstra in Oosterwolde. Op nummer 14 van de lijst, met jurycommentaar: "De top 10 klassering van vorig jaar was geen lucky shot. Als de korst iets knapperiger zou zijn, ligt de 10 binnen handbereik. Categorie superbollen."Wil je betere bollen, en ben je bereid daar iets verder voor te reizen? Op nummer 3 staat Bakkerij Vliegendehond in Wolvega. "Hoever je ook van Wolvega vandaan woont, deze Friese oliebol is het omrijden meer dan waard", zo luidt het commentaar van het AD.Voor de beste oliebollen van het land moet je naar Rotterdam. Bakkerij Klootwijk is de winnaar van 2017. "Zelfs superlatieven drukken de smaak onvoldoende uit. Wereldklasse."Wie toch een lekkere oliebol wil uit Drenthe kan terecht bij een van de vele bakkers en oliebollenkramen die onze provincie rijk is. Vorig jaar stond de Drentse Gebakkraam op het Koopmansplein in Assen nog op de 36ste plek in de lijst.Dit jaar doet Chris Spelbrink van de Drentse Gebakkraam bewust niet mee aan de test. "Er zit teveel verschil in de beoordeling van onze oliebollen in de verschillende jaren. Met de kennis van nu vinden we dat dubieus, en willen we er niet meer mee geassocieerd worden."Gouki de Oliebollenkoning uit Hoogeveen stond op 51 vorig jaar, en de Echte Bakker Steenbergen uit Meppel kon vorig jaar rekenen op plaats 52.Zelf thuis oliebollen bakken is natuurlijk ook een optie, of kies eens voor de traditionele kniepertjes