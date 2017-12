Afzien voor mountainbikers in de ultramarathon Drenthe200

RODEN - Tweehonderd kilometer door bos en over zand, op een mountainbike. Vandaag wordt voor de derde keer de ultramarathon Drenthe200 gereden.

"Het parcours ligt er slecht bij, maar voor de Drenthe200 is dat juist goed", zegt organisator Johan Wekema. "De renners hebben het het liefst zo extreem mogelijk. Extreme afstand, extreme weersomstandigheden. De baan is door de regenval van de afgelopen dagen op sommige plekken een stuk drassiger dan vorig jaar."De tocht begon al vroeg, om 06:00 uur vanochtend in Roden. Door het donker maakten de mountainbikers vaart, onder andere door Vries:De deelnemers worden onderweg goed verzorgd. Om de 25 kilometer staat een voedselpost. "Elke post voorziet in iets anders. Hier in Balloo zijn er bananen, krentenbollen en koeken, een stuk verderop krijgen ze weer iets warms", aldus Wekema. De wedstrijdrenners maken geen gebruik van deze posten. "Nee, die nemen zelf hun eten mee en stoppen nergens. Die zijn hier echt om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten."Een uur na de start in Roden komen de eerste fietsers aan in Balloo. De rit voert ze naar de Balloohoeve, dwars door de dit jaar gebouwde manege:"Het parcours is goed te doen" zegt één van de deelnemers, helemaal bespat met modder. Omdat de mountainbikers met flink tempo voorbijfietsen, staan er langs de route dranghekken. Het publiek in Balloo staat ondanks het vroege uur al paraat, rond de vijftig mensen staan de fietsers toe te juichen en aan te moedigen.Balloo is de eerste voedselpost van de route, 36 kilometer na de start in Roden. De fietsers hebben dus nog een hele rit voor de boeg, in barre omstandigheden met een temperatuur van net boven nul. Bovendien wordt er later op de dag nog regen verwacht. "Maar", zo zegt organisator Johan Wekema, "Dat is juist de charme van de Drenthe200."