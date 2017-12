Doe-tip: Reeënsporen maken bij het Dwingelderveld

Waar in de Drentse natuur kun je vandaag iets leuks doen? In de kerstvakantie tipt ROEG! elke dag een activiteit. Vandaag: reeënsporen maken bij het Dwingelderveld.

In het bezoekerscentrum kun je je eigen reeënspoor maken van gips. Ook liggen er braakballen klaar die je kunt uitpluizen. Meedoen kost vier euro voor leden van Natuurmonumenten en zeven euro voor niet-leden. Let op: je moet je vooraf aanmelden Ga je liever naar buiten, dan kan dat ook. In het bezoekerscentrum ligt de speurtocht Dierenmanieren voor je klaar. Met deze speurtocht kun je sporen van dieren vinden zoals pootafdrukken, een braakbal of een voorraad eikels van een eekhoorn. De speurtocht is ongeveer twee kilometer lang. De tocht kost vijf euro voor leden van Natuurmonumenten en acht euro voor niet-leden.