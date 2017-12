Van vechtende supporters tot de wolf: dit zijn de meest gelezen berichten van 2017

ASSEN - Weet je het nog: de supporters van HZVV en De Weide die in januari met elkaar op de vuist gaan tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi? Of de wolf die in maart wordt doodgereden bij Veeningen?

Dit zijn de tien berichten die jullie het afgelopen jaar het meest aanklikten op onze website en app.Op 7 januari gaan aanhangers van HZVV en De Weide elkaar te lijf tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi . De sfeer is tijdens de hele wedstrijd al gespannen. Na elke treffer zoeken de supporters elkaar op, maar het blijft bij provoceren. Na de beslissende goal gaat het mis en vallen er rake klappen. Stewards van beide clubs moeten hun best doen om de gemoederen te sussen.In september komt de 4-jarige Ciske Hoebers uit Emmen in het nieuws. Zijn moeder doet een emotionele oproep op Facebook. Haar zoontje dreigt niet naar school te kunnen, omdat er problemen zijn met de aanvraag van het persoonsgebonden budget. Ciske heeft lichamelijke beperkingen en heeft daarom extra hulp nodig om naar school te kunnen. Na alle media-aandacht belooft de wethouder dat Ciske toch gewoon naar school kan Twee vrienden uit Zuidlaren komen in juli in het nieuws met een zelfbedachte houtgestookte zwembadverwarming . Het is een soort houtkachel in een oude oliedrum, waar een opgerolde verwarmingsbuis doorheen loopt. De vrienden Peter en Henk zijn al een jaar of acht aan het experimenteren om iets te doen aan het koude Nederlandse zwembadwater. Hun uitvinding slaat aan; per jaar verkopen ze zo'n driehonderd stuks van hun zelfbedachte zwembadverwarming.Op 31 oktober overlijdt Mooi Wark-drummer John Roffel . De drummer is al enige tijd ernstig ziek; hij lijdt aan longkanker. In september stopt hij daarom met optreden. Een paar dagen voor zijn dood neemt Roffel nog afscheid van zijn fans, tijdens Siepelrock in Pesse. De drummer is 54 jaar geworden.Nieuwsberichten over gevaarlijke inhaalmanoeuvres of verkeersongelukken worden altijd goed gelezen op de website van RTV Drenthe. Zo ook het bericht over een levensgevaarlijke inhaalmanoeuvre in Smilde . Een automobilist wil een vrachtwagen inhalen, maar maakt een grote inschattingsfout. De beelden van het incident, eind oktober, worden duizenden keren bekeken.In oktober krijgen Drentse jongeren jodiumtabletten thuisgestuurd . Ook zwangere vrouwen wordt aangeraden de pillen in huis te halen. Aanleiding is de kerncentrale in Lingen. Jodium moet de schildklier beschermen bij een kernramp. Door nieuwe regels krijgen jongeren die in een straal van 100 kilometer van een kerncentrale wonen de pillen thuisgestuurd.Eind december maakt de PVV bekend definitief mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Emmen . Lijsttrekker is de 35-jarige Tom Kuilder. Op sociale media ontstaat ophef over het uiterlijk van Kuilder. Mensen maken de vergelijking met Adolf Hitler. Emmen is overigens de enige Drentse gemeente waar de PVV meedoet. In andere gemeenten zouden onvoldoende goede mensen beschikbaar zijn.Ook dit jaar is Drenthe weer in de ban van de wolf. Vestigt het dier zich nu dan toch definitief in onze provincie? In maart wordt op de A28 bij Veeningen een wolf doodgereden . Het gaat om een jongvolwassen mannetje. In oktober wordt de wolf geprepareerd in het Duurzaamheidscentrum in Assen en iedereen mag komen kijken hoe dat eraan toe gaat.Een groep van meer dan zestig motorrijders brengt in juli een bijzondere groet uit aan hun kameraad Hans Venema. Venema raakte zwaargewond bij een motorongeluk en revalideert op dat moment in Beatrixoord in Haren. Venema is ontdaan door het gebaar van zijn motorvrienden.De top tien sluiten we af met nog een gevaarlijke inhaalactie. Koerier Be Nieboer is getuige van een levensgevaarlijke inhaalactie op de N48 tussen Hoogeveen en Ommen . Zijn dashboardcamera registreert alles. Nieboer kan een tegemoetkomende automobilist nog maar net ontwijken. "Het was heel heftig", aldus de koerier.