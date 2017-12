Paddenstoelen beleefden topjaar door weer

ASSEN - Het was een goed jaar voor de paddenstoel. De temperaturen waren relatief zacht en er viel genoeg regen voor de ontwikkeling van de schimmel. En dat leverde bijzondere exemplaren op.

Volgens de natuursite Nature Today stonden de bossen er in de herfst vol mee. Toch zorgde de flinke hoeveelheid regen in september ervoor dat niet alle soorten verschenen.Paddenstoelendeskundige Eef Arnolds: "De laatste maanden waren nat en warm. Dit zijn ideale omstandigheden voor de paddenstoel. En door het droge weer waren er vorig jaar erg weinig. Daarom valt het nu zo op", merkte zij in november op.Ook in Drenthe verschenen bijzondere exemplaren. We zetten ze voor je op een rij.Begin september kwam boswachter Evert Thomas tijdens zijn werk een enorme reuzenwam tegen. Hij spotte het exemplaar tegen een Amerikaanse eik tussen Elp en Schoonloo.Hoewel het een mooi plaatje oplevert, is de zwam niet goed voor de eik. "Als een boom eenmaal door deze paddenstoel is geïnfecteerd, betekent dat meestal het einde van de boom", legt Evert uit. "Vroeg of laat worden de wortels helemaal aangetast. Als er dan een storm komt, valt de boom om."In oktober werd een bijzondere vondst gedaan bij Wijster. Op een stuk voormalig landbouwgrond werd het gesteeld veenknopje gevonden.En dat was uitzonderlijk, want deskundigen dachten dat de mini-paddenstoel in de jaren '60 was uitgestorven. En dat was niet de enige ontdekking. Ook het zeldzame witte heidetrechtertje groeit er. Deze paddenstoel behoorde tot de bedreigde soorten, maar duikt de laatste jaren steeds vaker op.Hij is zeldzaam, maar werd het afgelopen jaar zeker acht keer in Drenthe gespot: de zeldzame inktviszwam. Het is een bijzonder exemplaar: hij lijkt op een inktviszwam, groeit uit een ei en ruikt naar kadavers.In Drenthe werd de inktviszwam geregeld gezien. "Maar", zegt Arnolds, "het is een opvallende paddenstoel, dus hij wordt ook vaak gemeld. Het is lastig te beoordelen of hij echt vaker voorkomt."Maar hoe ziet het uit het ei kruipen van de inktviszwam er nu uit? Ria winter legde het het afgelopen jaar vast in Beilen.