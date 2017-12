Stelling: Ik vind mijn eigen oliebol het lekkerst

ASSEN - Vandaag verscheen de jaarlijkse oliebollentest van het AD. En er staat geen enkele Drent op de lijst met de 75 lekkerste oliebollenbakkers van Nederland.

Of dat betekent dat de oliebollentesters van het AD geen Drentse oliebol hebben geproefd, of dat de Drentse oliebollen niet tot de lekkerste 75 van het land horen is niet te achterhalen.Hoe belangrijk is die AD-oliebollentest eigenlijk voor u? Laat u zich er door leiden en maakt u een omweg voor de lekkerste bol, of koopt u ze gewoon bij de kraam om de hoek? Of bakt u ze zelf en zijn de oliebollen uit uw eigen keuken de lekkerste van Nederland?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging onze stelling over het zoeken naar een nieuw huis. We vroegen u of u ook op zoek was, of dat u al in uw droomhuis woont. Ruim 73 procent gaf aan in hun droomhuis te wonen. Er stemden 2.066 mensen.