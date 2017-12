Deel dit artikel:











Op huisbezoek in Emmen om overlast tijdens jaarwisseling te voorkomen Wijkagenten Mans Stulen en Gerwin Prins gaan op huisbezoek. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EMMEN - Voorkomen is beter dan genezen. Daarom gaan de wijkagenten Gerwin Prins en Mans Stulen in hun werkgebied Angelslo en Barger-Oosterveld in Emmen huisbezoeken afleggen bij potentiële overlastveroorzakers.

Geschreven door Steven Stegen

De twee wijkagenten hebben deze aanpak zelf bedacht, nadat ze er vorig jaar al voorzichtig ervaring mee opdeden. “We zijn als wijkagenten nu bijna een jaar bezig en we krijgen veel ruimte om naar eigen inzicht te handelen”, vertelt Gerwin Prins.



Collega Mans Stulen: “Vorig jaar was er tijdens de jaarwisseling een incident aan de Peyserhof. Er is toen zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. Dat kan natuurlijk niet en kan door de officier van justitie worden aangemerkt als poging tot doodslag. Een aantal daders is bekend en die zoeken we nu dus actief op.”



Huisbezoek

Mensen waarvan de politie dus het vermoeden heeft dat ze mogelijk wel eens over de grens zouden kunnen gaan tijdens de jaarwisseling kunnen op korte termijn huisbezoek verwachten van de wijkagenten.



Het gaat daarbij om zo’n dertig personen. “We willen de angel er uit trekken”, zegt Prins. “Het gaat er om dat mensen weten dat wij ze kennen. We zetten gewoon even op een rij wat wel en niet kan. Een vreugdevuur in een ton daar hebben we geen moeite mee, maar vuren op de weg of op grasvelden, dat willen we niet.”



Tijdens de jaarwisseling worden er bodycams ingezet, zodat er beelden zijn als er incidenten zouden zijn. De twee wijkagenten signaleren overigens dat de overlast tijdens de jaarwisseling de laatste jaren afneemt.