Deel dit artikel:











Kanker is in Drenthe de belangrijkste doodsoorzaak Kanker belangrijkste doodsoorzaak in Drenthe (foto: RTV Drenthe)

DEN HAAG - Kanker is in Drenthe de belangrijkste doodsoorzaak. Van de 5084 mensen die in 2016 overleden in Drenthe stierven 1569 personen aan kanker. Dat is bijna 31 procent.





Op de tweede plaats van doodsoorzaken in Drenthe staan hart- en vaatziekten. Daaraan overleden vorig jaar 1387 mensen, iets meer dan 27 procent.



Ook landelijk is kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Van de 149.000 inwoners van Nederland die overleden stierf 30 procent aan kanker en 26 procent aan hart- en vaatziekten.



Bij mannen was kanker al langer de belangrijkste doodsoorzaak, maar in 2016 stierven landelijk voor het eerst ook meer vrouwen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. In Drenthe is dat niet het geval. Vorig jaar stierven 726 Drentse vrouwen aan hart- en vaatziekten en 710 vrouwen aan kanker.



Het kaartje hieronder laat zien aan welke vorm van kanker mensen in Drenthe zijn overleden.



Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Op de tweede plaats van doodsoorzaken in Drenthe staan hart- en vaatziekten. Daaraan overleden vorig jaar 1387 mensen, iets meer dan 27 procent.Ook landelijk is kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Van de 149.000 inwoners van Nederland die overleden stierf 30 procent aan kanker en 26 procent aan hart- en vaatziekten.Bij mannen was kanker al langer de belangrijkste doodsoorzaak, maar in 2016 stierven landelijk voor het eerst ook meer vrouwen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. In Drenthe is dat niet het geval. Vorig jaar stierven 726 Drentse vrouwen aan hart- en vaatziekten en 710 vrouwen aan kanker.Het kaartje hieronder laat zien aan welke vorm van kanker mensen in Drenthe zijn overleden.