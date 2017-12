Deel dit artikel:











Carbidschieten in Emmen morgen voor de rechter Carbidschieten levert strijd op in Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Morgen besluit de bestuursrechter of er met carbid mag worden geschoten in Emmen dit jaar. De belangengroep Artikel 238 maakt de gang naar de rechter omdat ze niet eens is met het afschieten van carbid in Zwartemeer en Noordbarge.





"We hopen dat de rechter gaat zeggen dat ze een andere plek moeten zoeken voor het carbidschieten. De gemeente moet de regels handhaven, en als ze dat niet lukt, dan moeten ze het niet toestaan", aldus Jan de Vries.



"Wij zijn niet tegen het carbidschieten. We willen alleen dat er minder overlast van is. Als je met steeds grotere bussen gaat schieten, midden in een woonwijk, dan hebben mensen daar last van." Volgens de actiegroep worden de regels voor het carbidschieten op 14 plaatsen overtreden. De belangengroep staat onder leiding van Jan de Vries uit Noordbarge, die al jaren probeert het carbidschieten in zijn buurt naar een andere locatie te verplaatsen."We hopen dat de rechter gaat zeggen dat ze een andere plek moeten zoeken voor het carbidschieten. De gemeente moet de regels handhaven, en als ze dat niet lukt, dan moeten ze het niet toestaan", aldus Jan de Vries."Wij zijn niet tegen het carbidschieten. We willen alleen dat er minder overlast van is. Als je met steeds grotere bussen gaat schieten, midden in een woonwijk, dan hebben mensen daar last van."