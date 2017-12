De Drentse natuur in 2017: Vale gieren en de steppekievit voelen zich thuis in Drenthe

Het jaar 2017 is bijna voorbij. Daarom zetten wij het natuurnieuws van het afgelopen jaar voor je op een rij. Vandaag de maanden april, mei en juni.

Wil je weten wat er in januari, februari en maart gebeurde? Je leest het hier terug.Staatsbosbeheer kreeg eind maart 63 hectare natuur van het ministerie van Defensie. Het ging om delen van een voormalig oefenterrein bij Havelte.In januari werd al bekend dat Natuurmonumenten ook een stuk land kreeg. Dat ging om 210 hectare.Lees hier meer.Eind april zijn de adders in het Dwingelderveld er klaar voor. Ze zijn net een paar weken ontwaakt uit de winterslaap en proberen zich op te waren in de zon.In deze periode gaan de mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Dat gaat soms gepaard met gevechten, de zogenaamde adderdans.Lees hier meer.De roodhalfsfuut voelt zich thuis bij de vloeivelden van de oude aardappelmeelfabriek bij Oranje. Eind april zijn er broedende roodhalsfuten te zien in de voormalige waterbassins in het Hijkerveld.Het Hijkerveld is de enige plek in ons land waar de vogels jaarlijks broeden. Roodhalsfuten komen vooral voor in Oost-Europa.Lees hier meer.Minder dassen, maar meer burchten dan in 2016. Dat is de uitkomst van de jaarlijkse dassentelling in het Hart van Drenthe. Boswachter Evert Thomas heeft er niet direct een verklaring voor, maar hij maakt zich ook niet meteen zorgen."Ik heb nog geen meldingen gekregen van doodgereden of door mensen omgebrachte dassen. Het kan gewoon toeval zijn, maar ik ga alles de komende weken wel even in de gaten houden."Lees hier meer.De nieuwe uitkijktoren in het Drents-Friese Wold valt in de smaak. Binnen reen ruim halfjaar kwam de tienduizendste bezoeker naar Appelscha om de toren te beklimmen.De toren is ontworpen door de Asser architect Frans Beune en moet een dennenstam voorstellen met een panoramadak en glazen takken in de top. Bij helder weer zijn plekken in Drenthe, Friesland en Groningen te zien.Lees hier meer.Tientallen vogelaars trokken eind mei naar Noordlaren. Daar was de zeldzame steppekievit gesignaleerd. Het vogeltje leeft normaal op de steppen van Siberië en Kazachstan en overwinterd in noordoost-Afrika, Syrië, Irak en India, maar soms verdwaalt hij.Om het te spotten moest je geluk hebben. Een bioloog uit Haren had pech. "Ik vis net achter het net."Lees hier meer.Theo Rook uit Westerbork schrok zich afgelopen mei wezenloos tijdens een fietstocht van Westerbork naar Emmen. Op de Wezuperweg tussen Orvelte en Wezup werd hij aangevallen door een buizerd.Volgens boswachter Evert Thomas doet de buizerd dit om zijn jongen te beschermen. Een oplossing heeft de boswachter niet zo één, twee, drie. "Het is lastig, want de buizerd is beschermd. Ik zou een paraplu meenemen om jezelf te beschermen."Lees hier meer.Een groep vale gieren vond eind mei zijn plek in het Lofargebied bij Exloo. De grote vogels komen normaal niet voor in Nederland.Fotograaf Gerard Middelkoop was een van de gelukkigen die de vogels zagen. "We liepen met z'n tweeën door het natuurgebied bij Exloo toen we de gieren zagen. Het waren er wel zestig. Een enorm grote groep", vertelt Middelkoop enthousiast.Lees hier meer.