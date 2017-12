Zoek het uit! - Wat zijn de Drentse tradities rond Oud & Nieuw?

ASSEN - Vuurwerk en oliebollen, of carbid en knieperties? Het is bijna zo ver, het einde van het jaar komt steeds dichterbij. Wat doet Drenthe met Oud & Nieuw?

Recept knieperties:

Ingrediënten:



* 1 pond tarwebloem

* 1 pond witte of basterd suiker

* 4 eieren

* 150 gram boter

* 1 zakje vanillesuiker



Bereiding:

Boter, suiker en vanillesuiker zacht roeren, de eieren kloppen en bij de boter en suiker doen, daarna de bloem toevoegen. Roeren en kneden tot het een smeuïge massa is. Met een theelepeltje het mengsel op een bakijzer doen en bakken (balletjes draaien kan ook).