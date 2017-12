Deel dit artikel:











Vooral jonge kinderen krijgen de griep In Drenthe heerst een griepepidemie (foto: pixabay.com)

ASSEN - Vooral jonge kinderen worden getroffen door de griepepidemie die ook in Drenthe heerst. Er is sprake van een epidemie wanneer twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben.

Volgens arts Marleen Luning-Koster van de GGD Drenthe gaat het dit jaar om een milde variant van het griepvirus. "Het gaat elk jaar om een ander virus, dus ook de ernst van de griep is elk jaar anders. Dit jaar is het een mild virus."



Vooral jonge kinderen hebben kans griep op te lopen. "Jonge kinderen van 0 tot 4 jaar zijn gevoelig voor griep, omdat die nooit eerder in contact zijn geweest met het griepvirus en ze hebben er dus geen weerstand tegen opgebouwd."



Mensen die dit jaar een griepprik hebben gehaald lopen volgens Luning-Koster minder kans ziek te worden, "want de virussen die nu rondwaren zitten verwerkt in de griepprik."