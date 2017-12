Bas Peters wint opnieuw Drenthe200

MOUNTAINBIKEN - Bas Peters heeft vanmiddag in Roden voor de tweede keer de Drenthe200 gewonnen. Door de koude en natte omstandigheden tijdens de ultramarathon voor mountainbikers deed de winnaar er meer dan een uur langer over dan vorig jaar.

De uit het Limburgse Heel afkomstige Peters vormde samen met Ramses Bekkenk en Gerben Mos uit Havelte al vroeg in de wedstrijd de kopgroep.Bij Oude Willem, kon Bekkenk het tempo niet meer volgen en bleven Peters en Mos samen over. Maar op het beruchte Janpad moest ook Gerben Mos lossen en reed Peters solo naar de finish in een tijd van 8.30.08.De eerste winnaar van de Drenthe200 was in 2015 Onno Reijnhout uit Donderen. Tijdens de eerste editie gingen 400 deelnemers van start. Bas Peters won de wedstrijd vorig jaar. Hij was toen met een tijd van 7.23.24 de snelste van 1100 deelnemers.Vanmorgen om zes uur gingen in Roden 1650 mountainbikers van start. En ook nu bleek Peters, die in 2004 meedeed aan de Olympische Spelen in Athene, weer de sterkste.