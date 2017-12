Doe-tip: Genieten van de film Puck en het verdwenen schaap

Waar in de Drentse natuur kun je vandaag iets leuks doen? In de kerstvakantie tipt ROEG! elke dag een activiteit. Vandaag de avonturen van Puck op het Hijkerveld.

In het Duurzaamheidscentrum in Assen kun je vandaag genieten van de serie Puck en het verdwenen schaap. De serie gaat over de 5-jarige Puck die moet logeren bij haar neefje Stijn, die bij de schaapskooi woont.De serie is opgenomen op het Hijkerveld, een natuurgebied van Het Drentse Landschap. De film is de hele dag te zien in de filmzaal. Meer informatie vind je hier