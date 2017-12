Henk Kuipers blijft maand langer vastzitten

LEEUWARDEN/EMMEN - No Surrender-leider Henk Kuipers blijft een maand langer achter de tralies. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden besloten.

Vandaag verschenen zowel No Surrender-leider Henk Kuipers als zijn zoon voor de raadkamer van de rechtbank . Het OM wilde dat dat Kuipers een maand langer in voorarrest blijft zitten. De rechter gaat daarin dus mee. Ook advocaat Roy van der Wal was het daarmee eens."Er staan verhoren gepland in de eerste week van januari. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Daar hadden we ook rekening mee gehouden", zegt Van der Wal. Tot nu toe heeft Kuipers niks gezegd, omdat zijn advocaat eerst wil weten wat er in het dossier staat. "Het onderzoek loopt vanaf begin 2014, dus dat is een behoorlijk dik dossier", aldus Van der Wal.Volgende week gaat de 53-jarige Emmenaar volgens zijn advocaat voor het eerst een verklaring afleggen.De baas van de motorclub wordt verdacht van afpersing, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij werd op 12 december door een arrestatieteam opgepakt.In dezelfde zaak zit ook een 59-jarige man uit Sneek opgepakt. Ook hij blijft een maand langer in voorarrest.De 18-jarige zoon van de No Surrender-voorman zit vast op verdenking van twee ontvoeringen , waarbij beide slachtoffers zouden zijn mishandeld.