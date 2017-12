Drentse hotels Van der Valk werken met omstreden schoonmaakbedrijf

ASSEN - De drie Drentse hotels van Van der Valk werken volgens vakbond CNV samen met het omstreden Rotterdamse schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot. Zowel in Assen als in Emmen en Spier komt het bedrijf over de vloer.

Vanuit ons is er in ieder geval geen sprake van enkele opzet, dat zou heel kwalijk zijn Woordvoerder Jaquet & De Groot

De hotels zijn zeker moreel aansprakelijk Jan Kampherman van CNV