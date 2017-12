Deel dit artikel:











Emmen krijgt eigen zorgactiepunt De gemeente Emmen krijgt vanaf januari een zorgactiepunt (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Emmen krijgt haar eigen zorgactiepunt. Inwoners en medewerkers uit de zorg in deze gemeente, kunnen daar binnenkort met klachten en bezwaren terecht.

Dit is een initiatief van de FNV en start vanaf 4 januari 2018. Elke Emmenaar die gekort is op de huishoudelijke verzorging is welkom om bij het actiepunt zijn of haar verhaal te doen. De aftrap voor het zorgactiepunt is op vrijdag 29 december op de markt in Emmen.



Het zorgactiepunt is een reactie op de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg en de begeleiding.



Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "De gemeente neemt geen verantwoordelijkheid voor een goede zorgverlening voor alle inwoners. Zelfs uit hun eigen tevredenheidsonderzoek onder inwoners die van de Wmo gebruik maken, blijkt dat inwoners ontevreden zijn over het aantal uren huishoudelijke verzorging."