Duitsland blijft een populair vuurwerkland De familie Olijve is begonnen met een eigen verkooppunt van vuurwerk (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

EMLICHEIM - Het is op de eerste verkoopdag van vuurwerk weleens drukker geweest bij Duitse verkooppunten. Lange rijen zijn vandaag uitgebleven.

Geschreven door Andries Ophof

Maar het blijft een komen en gaan van auto's met Nederlandse kentekens bij de supermarkten in het Duitse Emlicheim. Een paar kilometer over de Drentse grens bij Coevorden. "Omdat het goedkoper is en meer kruit bevat", zegt een inwoners van Klazienaveen. "Dit vuurwerk doet ook wat je er van verwacht", vertelt een Emmenaar bij de kassa van de Aldi in Emlicheim. Beide komen speciaal naar Duitsland om vuurwerk te kopen.



Duits vuurwerk doet wat het beloofd

Medewerkers van de supermarkt rijden af en aan met winkelwagentjes vol nieuwe voorraad vuurwerk. Allemaal opgesteld op plekken tussen de zuivel en de koffie.



De familie Olijve, even verderop in Emlicheim, is dit jaar op een bedrijventerrein gestart met een eigen verkooppunt. En ook daar loopt het gestaag door met klanten. "We krijgen klanten uit heel Nederland. Oss, Rotterdam en Nijkerk heb ik hier al gezien bijvoorbeeld", zo vertelt Arjan Olijve. In het dagelijks leven verkoper van palletkachels.



Duitse ondernemers hebben veel minder regels bij de verkoop van vuurwerk in vergelijking met hun Nederlandse collega's. Niet dat er geen controles zijn. Juist vanmiddag komen ambtenaren van de Duitse gemeente kijken. "Ze kijken in Duitsland naar de hoeveelheid kruit die je op voorraad hebt, hoeveel vuurwerk je binnen hebt staan, of er ook brandblussers aanwezig zijn. En of alles veiligheid is natuurlijk." Bunkers hebben de handelaren niet nodig. Een zeecontainer is voldoende voor Olijve.



Gele kentekens blijven komen

Arjan Olijve verwacht dat Nederlanders wel blijven komen. Hij woont en werkt al jaren in Emlicheim. De komende dagen zijn ze van 's morgens vroeg tot 's avonds geopend. Eind van deze week zal duidelijk worden of de familie tevreden is. Ondertussen blijven de winkelmedewerkers met hun karretjes de voorraad in bijvoorbeeld de Lidl en de Aldi op peil houden. Zolang de gele kentekens uit Nederland blijven komen, is er ook verkoop.