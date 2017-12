Deel dit artikel:











Nieuwe partij Leefbaar Borger-Odoorn wil samen met inwoners zoeken naar oplossingen Annemiek de Groot. foto: zwembad De Zwaoi

VALTHERMOND - Het woord 'samen' valt vaak als je praat met duo lijsttrekker Annemiek de Groot van de nieuwe politieke partij Leefbaar Borger-Odoorn. Deze is deze maand opgericht en gaat als zevende partij meedoen aan de verkiezingen in die gemeente. "We willen samen met burgers zoeken naar de beste oplossingen", zegt De Groot.

Geschreven door Steven Stegen

De Groot maakt er geen geheim van dat ze graag als raadslid voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn was aangetreden. "Bij de vorige verkiezingen werd ik door die partij gevraagd, maar toen heb ik bedankt. Ik wilde al mijn energie gebruiken voor het behoud van het zwembad in Valthermond. Wel werd ik lid van de partij en hoopte nu wel raadslid te worden. Ik kwam op plaats zeven op de voorlopige lijst, was daar dik tevreden mee, maar Gemeentebelangen stelde onder druk van de fractie toch een andere lijst op", aldus De Groot.



Geen rancune

De onderneemster uit Valthermond kwam toen in contact met Alina de Roo, die al langer rondliep met plannen voor een nieuwe partij. De nieuwe partij was geboren toen ook de voormalige bestuursleden Bernard Jansen en Fred Moll, voorheen voorzitter en secretaris bij Gemeentebelangen, aanhaakten. "Maar voor de duidelijkheid, er is geen enkele rancune in de richting van Gemeentebelangen", aldus De Groot.



Onafhankelijk

De oprichters van Leefbaar Borger-Odoorn, dat onafhankelijk is en geen binding heeft met andere Leefbaar-partijen, vinden dat er in hun gemeente ruimte is voor een zevende partij. "We schudden de boel op en we denken echt dat het anders kan. We willen echt in gesprek met inwoners en samen vraagstukken oppakken. Ik heb daar zelf hele positieve ervaringen mee opgedaan bij het proces om het zwembad te behouden", vertelt De Groot.



De nieuwe partij zegt zich te willen richten op het zo veel mogelijk behouden van voorzieningen. "Nu de officiële krimpstatus voor Zuidoost-Drenthe eraan komt, liggen er zeker kansen om extra geld binnen te halen. Verder willen we betere ouderenzorg, onderwijs en vervoer." De partij is tegen grootschalige projecten als windmolens en enorme zonneakkers.