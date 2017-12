Deel dit artikel:











Anice Das van schoolschaatsen in Assen naar de Spelen van Pyeongchang? Assenaar Anice Das heeft zich geplaatst voor de Winterspelen (foto: ANP/Vincent Jannink)

SCHAATSEN - Anice Das (31) heeft zich tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi in Heerenveen zo goed als zeker geplaatst voor de Winterspelen van Zuid-Korea. Das won vanavond de 500 meter in 38.42.

"Van schoolschaatsen in Assen naar de Spelen van Pyeongchang". Het zou een titel kunnen zijn van een spannend meisjesboek. Zaterdag weet Das definitief of het sprookje waarheid wordt.



Ooit begon ze in Assen met schoolschaatsen, samen met haar tweelingzus. Toen reed ze nog op ijshockeyschaatsen. Ze zeurde om noren. Maar haar vader was duidelijk. "Hij zei: dat mag wel, maar dan moet je wel echt op een schaatsvereniging, zodat die schaatsen niet na een paar keer schaatsen weer in de hoek belanden. Ik ben sindsdien niet meer gestopt met schaatsen", zegt Das na afloop van haar race.



Snelste tijd in Thialf

Met een tijd van 38.42 evenaarde ze haar snelste tijd ooit in Thialf. Vier jaar geleden reed ze tijdens het Olympsich Kwalificatietoernooi exact dezelfde tijd. Toen was het niet genoeg. Het ziet er nu naar uit dat ze op haar 32e mag debuteren op de Spelen, want zondag is ze jarig. "Ik heb bij de teampresentatie gezegd: het nu of nooit. Ik heb nog nooit wat gewonnen. Nu ook niet echt, maar er rolt misschien wel een kwalifcatie uit", jubelt Das die het nog niet durft te geloven.



Slag om de arm

Omdat Nederland internationaal slecht presteert staat de 500 meter laag in de prestatiematrix die de KNSB heeft opgesteld. Deze matrix bepaalt de selectievolgorde. De winnares van de 500 meter wordt pas als dertiende geselecteerd, terwijl er maar tien vrouwen naar de Spelen mogen. Daarom heeft Das er baat bij dat minimaal drie vrouwen uit die top tien zich op twee afstanden plaatsen. Dan is de buit binnen voor Das.



Marrit Leenstra (38,52) finsihte vandaag tweede op de 500 meter. Letitia de Jong (38,58) reed de derde tijd van de dag.