Na 51 jaar stopt melkboer Koos Duker uit Lhee Koos Duker in zijn rijdende winkel (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

LHEE - Na 51 jaar is het genoeg geweest voor melkboer Koos Duker. Hij vindt het jammer om gedag te zeggen tegen alle mensen waar hij altijd over de vloer komt, maar het is goed zo.

Het mooiste van zijn werk vindt hij het contact met de klanten. Duker wordt zichtbaar emotioneel als hij het over hen heeft. Maar de klanten gaan hem ook missen: "ik vind het verrekte jammer dat hij weggaat", vertelt Albert Vierhoven. "Van hem hoorde ik altijd de nieuwtjes uit de buurt, en ja dat ga ik straks missen hé."



Met de paplepel

De deur-aan-deurverkoop kreeg Duker er met de paplepel ingegoten. Als twaalfjarig jongetje hielp hij zijn vader mee in de rijdende bakkerswinkel. Het beroep is sindsdien erg veranderd. Vroeger reed de melkman rond met zuivelproducten, tegenwoordig heeft hij een kleine supermarkt achter in de bus. Je kunt er allerlei producten kopen, van aardappelen tot oliebollendeeg.



Of melkboer een uitstervend beroep is, weet Duker niet. "Mensen worden ouder en blijven langer thuis", vertelt hij. Aangezien juist veel ouderen bij hem bestellen, denkt hij dat het wel goed komt met de melkboeren.



Winkel rijdt door

Samen met zijn vrouw heeft Duker al jaren een eigen rijdende winkel, maar nu hij de zestig gepasseerd is, vindt het echtpaar het mooi geweest. Maar zijn supermarkt op wielen verdwijnt niet. Duker draagt het stokje over aan de familie Wolters uit Appelscha. Vanaf 1 januari zullen zij inwoners van Westerveld voorzien van boodschappen. Of Duker daar ook gebruik van zal maken weet hij nog niet. Hij zal vast en zeker wel eens naar de supermarkt gaan, maar de eerste maand zit hij nog wel even goed, "het hele huis ligt nog vol".